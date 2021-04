3 star star star star star

Le documentaire de Rudolph Herzog questionne l'humour au temps du Covid et raconte son évolution, le seuil de ce qui est permis évoluant en fonction des circonstances.

"À cause du coronavirus, vous allez être mis en quarantaine mais vous avez le choix. Petit a: avec votre femme et votre enfant, ou petit b..." "Petit b!" Tout le monde a ri devant cette séquence humoristique. D'a...

"À cause du coronavirus, vous allez être mis en quarantaine mais vous avez le choix. Petit a: avec votre femme et votre enfant, ou petit b..." "Petit b!" Tout le monde a ri devant cette séquence humoristique. D'autant qu'on aurait pu facilement renverser la question pour les mères de famille. Au moment où ce documentaire a été réalisé, 12.000 blagues sur le corona avaient été recensées. Les vidéos qui se partagent facilement sur les réseaux sociaux ont contribué au phénomène. Jamais les blagues n'ont circulé aussi rapidement qu'aujourd'hui. Le documentaire de Rudolph Herzog questionne l'humour au temps du Covid et raconte son évolution, le seuil de ce qui est permis évoluant en fonction des circonstances. Des humoristes, une psychologue clinicienne, un chercheur en traumatologie, une historienne et un spécialiste des médias éclairent une réflexion intéressante rythmée par les plaisanteries sur les experts, le papier toilette, les restrictions du quotidien et l'école à la maison...