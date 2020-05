4 star star star star star

Ce remake admirable de son film anglais de 1934 se situe entre ces autres sommets de l'oeuvre d'Alfred Hitchcock que sont Fenêtre sur cour (1954) et Sueurs froides (1958). Un couple de touristes américains en vacances au Maroc s'y retrouve embarqué dans une sombre affaire d'espionnage. Témoins d'un meurtre puis soumis à un chantage quand leur jeune fils est enlevé, Ben et Jo McKenna vivront des heures et des jours de haute tension et d'angoisse très communicative... Retrouvant son interprète des deux autres films précités, le grand James Stewart, Hitch ne se contente pas de maîtriser à merveille la mécanique du suspense le plus captivant, il imprègne le divertissement grand public d'une dimension tragique et aussi par endroits quasi fantastique. Les séduisants et inquiétants mystères de cette seconde version de L'Homme qui en savait trop n'ont pas cessé de fasciner des générations d'amateurs de polar et de cinéphiles.