3 star star star star star

C'est le vilain petit canard du tableau de Mendeleïev. Né dans la tourmente, à la faveur des réactions nucléaires en chaîne conséquentes au Big Bang, le carbone est un des ingrédients essentiels à l'émergence de la vie sur Terre, et à sa continuité.

Sa capacité à se combiner à une foule d'autres éléments (hydrogène, oxygène, azote, phosphore, fer, nickel, cuivre ou zirconium) en fait un des acteurs-clés de notre planète et de son activité. Pourtant, emporté par la terminologie du réchauffement climatique, le monde a oublié tout ce qu'il lui doit. Commenté par des scientifiques, astrophysiciens, climatologues, historiens, biologistes et spécialistes des matériaux, ce documentaire ludique et généreux examine la destinée miraculeuse, passionnante, multiple et méconnue du carbone. Sans oublier tout ce que les émissions de gaz à effet de serre doivent à ses excès ou plutôt ses émanations sans contrôle. Enrichi d'animations dynamiques qui contribuent à fluidifier le propos, malgré un effet un peu déstabilisant de prime abord, le résultat s'avère une vulgarisation scientifique remarquable, un effort de pédagogie qui ne lésine pas sur l'humour et même l'émotion. Car oui, il est possible de comprendre le rôle du carbone dans le maintien de l'atmosphère terrestre, ainsi que le fabuleux processus de la photosynthèse, en écrasant une petite larme.