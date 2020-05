3 star star star star star

Depuis que Donald Trump est arrivé à la tête des États-Unis, refroidissant d'un sacré coup les relations entre son pays et le Vieux Continent, la création d'une vraie armée européenne est revenue aux devants de l'actualité, notamment défendue par Angela Merkel et Emmanuel Macron. Grande puissance économique, l'Union ne l'a jamais été dans le domaine militaire, s'en remettant allègrement à son allié américain. Rien ne semblait ébranler cette protection jusqu'à l'arrivée d'un président imprévisible et nationaliste doublée des inquiétudes que suscitent la Russie ou encore la Turquie. Vingt-huit ans après sa création, l'UE n'est toujours pas un acteur stratégique, efficace, puissant et reconnu comme tel sur la scène internationale. Comment réagir aux nouvelles menaces et assurer son autonomie? Le documentaire de Jean Crépu (Une pieuvre nommée Bercy, Dr. Virus and Mr. Hyde...) mène l'enquête. Il retrace l'Histoire de la défense européenne, présente les perspectives d'avenir et dépeint les enjeux des grands bouleversements géopolitiques. Levant le voile sur ce qui se trame dans les bureaux de nos instances dirigeantes. Le récit un peu âpre (il faut suivre) et très français d'une histoire impossible.