En 2019, la journaliste Judith Duportail publiait L'Amour sous algorithme (éditions Goutte d'Or) dans lequel elle étrillait le marché des "rencontres" amoureuses, les applications de dating et leurs algorithmes. De ce récit centré sur l'expérience personnelle de l'autrice, le documentaire s'attarde sur un cas précis, le "match" 664, un inconnu rencontré sur Tinder que la journaliste s'apprête à rencontrer. Le récit de l'attente et de ses atermoiements est scandé par les interventions de spécialistes. Guillaume Chaslot, algorithmicien, Marie Bergström, sociologue, Ana Lutzky, journaliste data, Clémentine Lalande, PDG d'une appli de rencontres, Isabelle Collet, informaticienne, Thu Trinh-Bouvier, Albertine Meunier et Sylvie Tissot, ingénieures, décrivent pas à pas comment les algorithmes ont conditionné cette rencontre. Normes genrées, racisme, discrimination sociale... La démonstration est saisissante, passionnante, qui décrypte l'impact des technologies sur nos vies intimes et la pérennisation des cruautés IRL.