3 star star star star star

L'adaptation du best-seller d'Elena Ferrante se poursuit dans les rues napolitaines, à l'heure des sweet sixties.

Les amies Lila et Lena ne sont plus des enfants, mais des adolescentes jetées prématurément dans les bras de l'âge adulte. L'insouciance fugace s'égratigne au mur d'un rude réel qui reprend ses droits. Lila, ...

Les amies Lila et Lena ne sont plus des enfants, mais des adolescentes jetées prématurément dans les bras de l'âge adulte. L'insouciance fugace s'égratigne au mur d'un rude réel qui reprend ses droits. Lila, à fleur de peau, se marie, mais est très vite confrontée aux horreurs d'une tradition paternaliste intrinsèquement violente envers qui entend lui résister. Lena, studieuse et introvertie, va pour sa part découvrir les prémices d'une émancipation et le prix élevé des nouveaux possibles. Leurs destins fondamentalement contraires vont aiguiser les rancoeurs et les rivalités, révélant toujours des tempéraments forgés dans l'adversité. Ce nouveau tableau composé dans la tradition du mélo italien, dont il pousse le sens du drame un peu loin parfois, épouse les failles d'un pays à l'histoire politique troublée, entre lutte des classes et fascisme rentré, traditionalisme aride et émancipation farouche.