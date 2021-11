4 star star star star star

Ses cinq Césars (dont ceux du meilleur film et de la meilleure actrice) ont consacré la remarquable surprise d'un film qui aura secoué le paysage cinématographique français.

Une dizaine d'autres prix internationaux sont allés à cette première oeuvre au réalisme épuré, révélant en Xavier Legrand un cinéaste des plus prometteurs. Jusqu'à la garde nous emmène dans l'enfer quotidien d'un couple en plein divorce. Miriam (Léa Drucker) accuse Antoine (Denis Ménochet) de violence envers leurs enfants, et cherche à obtenir la garde exclusive du garçon, âgé de 11 ans, qui déclare lui-même ne plus vouloir revoir son père. Mais la justice suivra-t-elle ces demandes? Intense, le film l'est par son sujet, fort et grave, par l'interprétation de comédiens habités, un scénario au crescendo dramatique captivant et une réalisation tout en maîtrise, repoussant l'effet facile au profit d'une sobre mais très profonde émotion.