Des archives filmées, des photos en noir et blanc et des témoignages divers retracent le parcours improbable d'un homme que la vie n'a pas ménagé.

Il traînait quelques casseroles (certaines depuis les années 70) et était considéré comme fini, dépassé. Il ne donnait pas l'image d'un candidat valable lors des primaires démocrates et a même failli à l'époque jeter l'éponge. Joe Biden n'en est pas moins devenu à 78 ans et à sa troisième tentative (après les primaires de 1987 et 2007) le 46e président des États-Unis. Classique et sobre, ce documentaire tire le portrait d'un politicien aguerri, notoirement chaleureux, que plus personne n'attendait dans de pareilles fonctions. Des archives filmées, des photos en noir et blanc et des témoignages divers (de proches comme de journalistes politiques) retracent le parcours improbable d'un homme que la vie n'a pas ménagé. Il y a le gamin malmené, humilié, ridiculisé, qui a dû surmonter le bégaiement. Le père de famille dévasté qui a fait face à la mort de sa femme et de sa fille dans un accident de la route. Ou encore le politicien plusieurs fois accusé de plagiat. Joe Biden, un destin américain raconte aussi l'homme six fois sénateur et deux fois vice-président. L'expert en politique étrangère, sa relation étroite avec Barack Obama et sa capacité à mobiliser l'électorat afro-américain à l'aube d'un mandat compliqué entre crise sanitaire, économique et sociale.