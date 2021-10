[à la télé ce soir] Inside Man

S'il affectionne les sujets politiques (de Do the Right Thing à BlacKkKlansman en passant par Malcolm X), Spike Lee n'a jamais cessé d'associer à son engagement un remarquable talent d'homme de spectacle.

© DR

Et c'est parfois en pur entertainer qu'il se pose, comme dans cet épatant Inside Man qui doit être un des meilleurs films de hold-up jamais réalisés. Clive Ow... Et c'est parfois en pur entertainer qu'il se pose, comme dans cet épatant Inside Man qui doit être un des meilleurs films de hold-up jamais réalisés. Clive Owen y emmène un quatuor de braqueurs à l'assaut d'une grande banque de Manhattan. Un casse doublé d'une prise d'otages et qui engendre un formidable suspense, avec Denzel Washington dans le rôle du policier chargé de mener les négociations. Nous ne révélerons bien sûr pas le twist génial marquant un récit que Spike Lee nous raconte avec intelligence et efficacité. Les fans de la série La Casa de papel pourront constater à quel point cette dernière puise son inspiration dans Inside Man, film de genre majuscule.

