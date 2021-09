3 star star star star star

Alors que le monde s'embrase, que des incendies géants détruisent des villes et des régions entières, Cosima Dannoritzer propose une enquête extrêmement fouillée sur le sujet.

Jadis ami de l'homme, le feu est devenu une bête affamée qui dévore les forêts. Grèce, France, Portugal, Espagne... Lors des journées les plus chaudes et sèches, plus de 1000 feus se déclarent chaque jour en Europe. Ils prennent parfois des proportions invraisemblables, échappant à tout contrôle humain. Alors que le monde s'embrase (Algérie, Australie, Californie même combat), que des incendies géants détruisent des villes et des régions entières, Cosima Dannoritzer propose une enquête extrêmement fouillée sur le sujet. S'appuyant sur des images glaçantes, brûlantes d'actualité, elle se promène dans le laboratoire des sciences du feu de Missoula et questionne notre part de responsabilité dans ces drames écologiques. Elle évoque le feu qui peut jouer un rôle bénéfique dans les bois et fait partie de l'écosystème. Elle explique les secrets de sa propagation, l'impact des fumées sur la santé et par quels moyens l'homme peut se protéger. Une réflexion nécessaire quand l'arsenal pour lutter ne suffit plus. La guerre va encore s'intensifier...