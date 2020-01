3 star star star star star

Il a refusé Vol au-dessus d'un nid de coucou, Rencontre du 3e type, Rambo, L'Épreuve de force et Apocalypse Now. Steve McQueen n'en a pas moins été l'une des plus importantes stars d'Hollywood, avec une filmographie à faire pâlir d'envie les plus grands. Mais qui était vraiment ce dur à cuir aux yeux bleus perçants croisé dans The Blob, Les Sept Mercenaires, La Grande Évasion, Bullitt, L'Affaire Thomas Crown, Papillon ou encore La Tour infernale? Narré dans sa VO par Robert Downey Jr., le documentaire de Jeff Renfroe raconte un type qui a appris l'art dramatique avec sa prime de GI et l'une des premières vedettes de la télé (Au nom de la loi) qui a brillé au cinéma. La vie d'un homme au besoin viscéral de vitesse. Un mec qui ne savait pas lui-même s'il était acteur ou pilote. "Tous les hommes voulaient être Steve, dit l'une de ses ex-épouses. Toutes les femmes voulaient coucher avec lui. Et tous les enfants voulaient qu'il les prennent sous son aile. Il dégageait quelque chose d'extrêmement charismatique et de très sexuel avec en filigrane un mélange de menace et de douceur. De l'intelligence et un côté gamin des rues." Sans intérêt cinématographique, ce documentaire aux intervenants parfois curieux tourne à vide pendant la moitié du temps. Dommage.