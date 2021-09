4 star star star star star

Hatidze Muratova et sa mère, qui vit ses derniers jours, habitent au coeur de la Macédoine du Nord. Instantanément attachante, Hatidze est l'une des dernières personnes à récolter le miel de manière traditionnelle dans les montagnes désertiques qui les entourent. Son credo de toujours veiller à laisser la moitié de la production à ses abeilles lui permet de cohabiter en complète harmonie avec ses consciencieuses collaboratrices. Le débarquement impromptu d'une famille moins scrupuleuse fera basculer l'équilibre complice établi jusqu'alors. En s'appuyant, derrière un silence contemplatif et une photographie à couper le souffle, sur un remarquable sens de la narration, Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov induisent la subtile analogie entre les dérives culturelles et environnementales du monde moderne et la chute d'un écosystème millénaire dont la biodiversité a posé les bases d'une nature conviviale et nourricière. Un film qui laissera une trace indélébile dans les mirettes de ceux qui auront la bonne idée de s'y attarder.