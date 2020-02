Dernière saison officielle pour la série anti-terroriste et de contre- espionnage diffusée par Showtime. Et dernière pige, à Kaboul, pour l'agent de la CIA Carrie Mathison, sortie de convalescence (suite à un séjour singuli...

Dernière saison officielle pour la série anti-terroriste et de contre- espionnage diffusée par Showtime. Et dernière pige, à Kaboul, pour l'agent de la CIA Carrie Mathison, sortie de convalescence (suite à un séjour singulièrement traumatique dans les geôles russes) par son mentor Saul Berenson. Son expérience doit peser dans les négociations que le nouveau président des USA entend mener avec les talibans. La capitale de l'Afghanistan est plus que jamais un noeud de vipères où se mêlent intérêts américains, terrorisme islamiste et machinations en coulisses, caractéristiques du chaos, de la confusion et des jeux de dupes qui ont fait l'ADN de la série. Critiquée pour ses partis pris et sa vision viscéralement dichotomique des enjeux de la guerre contre le terrorisme, accusée de faire le lit des islamophobes, Homeland a vu la saison dernière Claire Danes montrer quelques signes de fatigue dans un jeu devenu grimaçant et un peu caricatural. L'ultime saison sera-t-elle une sortie par le haut? À suivre...