4 star star star star star

Stephen Frears adapte idéalement le très bon roman de Nick Hornby et trouve en John Cusack l'interprète idéal d'un personnage attachant, héros d'un hymne tendre aux losers magnifiques et à la culture populaire.

Le magasin de disques de Rob Gordon accueille à Chicago une faune de passionnés de vinyles et de la crème du pop rock des années 60-70. Animer cet endroit culte, conseiller ses visiteurs, dénicher des ra...

Le magasin de disques de Rob Gordon accueille à Chicago une faune de passionnés de vinyles et de la crème du pop rock des années 60-70. Animer cet endroit culte, conseiller ses visiteurs, dénicher des raretés à y présenter, réorganiser sa propre collection constituent la vie de Rob, sa raison d'être. Alors que la boutique bat de l'aile et qu'il se retrouve une nouvelle fois largué sentimentalement, il s'interroge sur ses relations amoureuses et l'idée lui vient de revisiter la mémoire de ses ex-compagnes pour mieux comprendre ce qui a pu foirer... Stephen Frears adapte idéalement le très bon roman de Nick Hornby et trouve en John Cusack l'interprète idéal d'un personnage attachant, héros d'un hymne tendre aux losers magnifiques et à la culture populaire. Drôle et mélancolique, High Fidelity marque aussi la révélation de Jack Black, formidable en vendeur à la fois débile et incollable. Savoureux!