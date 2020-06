5 star star star star star

Il porte bien son quart de siècle, ce très grand film policier du non moins grand Michael Mann.

Le réalisateur de The Insider (Révélations), Manhunter (Le Sixième Sens) et Ali nous plonge dans l'enquête que le lieutenant du LAPD Hanna, joué par Al Pacino, mène pour remonter la piste d'une bande d'audacieux braqueurs dirigée par le chevronné McCauley, qu'interprète Robert De Niro. Le duel des deux hommes, des deux acteurs aussi bien sûr, se révélera captivant. Comme le sera aussi une mise en scène admirable de maîtrise et de fluidité, magnifiant l'action sans rien perdre pour autant d'une complexité humaine fascinante en soi. Michael Mann, également auteur du scénario, nourrit de détails crédibles son polar intense, tout à la fois réaliste et mythique, où la ville de Los Angeles est plus qu'un simple décor. Plusieurs visions n'épuisent pas ce sommet du film de genre et du cinéma tout court.