3 star star star star star

Habilement écrit, joué avec une ravissante sincérité par le quatuor de jeunes acteurs, la série semble vouloir réconcilier deux générations qui se regardent en chiens de faïence.

Radiographie des questions et des malentendus intergénérationnels, Hashtag Boomer suit quatre amis, Raoul, Dany, Margot et Hassan. Lorsque ce dernier apprend aux autres sa paternité prochaine, les angoisses et les objections de sa petite bande ont de quoi le déstabiliser. Pas plus cependant que sa crainte de reproduire les faux pas de ses propres parents. Margot, Dany et Raoul ont également leur lot de quêtes, conflits internes, désirs et doutes, qui vont se télescoper aux névroses encore vivaces de leurs géniteurs. Habilement écrit, joué avec une ravissante sincérité par le quatuor de jeunes acteurs, la série semble vouloir réconcilier deux générations qui se regardent en chiens de faïence. La réalisation laisse peu de place au doute quant à son efficacité. Si Amanda Lear semble complètement coincée par la chimie faciale, notre Laurence Bibot nationale impose son mélange d'humour et d'anxiété bien tempérée. Remixant avec habileté les thèmes de l'époque, le tout se déguste comme un dessert en famille.