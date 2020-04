4 star star star star star

Le quartier de la ville du Michigan où habite Walt Kowalski s'est peuplé de nombreux voisins immigrés, appartenant au peuple Hmong, une ethnie présente dans le sud de la Chine et dans le nord du Laos et du Viêtnam. Walt ne voit pas d'un bon oeil cette population qui lui rappelle trop "sa" guerre, celle qu'il fit en Corée. Bougon, colérique et raciste, celui qui vient de perdre sa femme surprend un jeune Hmong en train de voler l'objet auquel il tient le plus: son automobile Ford modèle Gran Torino de 1972. Le gamin agit ainsi pour passer l'épreuve imposée par un gang local. Le veuf irascible se prendra curieusement d'affection pour Thao, son voleur maladroit, et sa famille soumise aux pressions de malfrats sans scrupules... Histoire d'une prise de conscience et d'une rédemption passant par une amitié des plus inattendues, Gran Torino touche autant qu'il divertit, dans un mélange d'humour, de tristesse et de chaleur humaine qui passionne d'autant plus que la réalisation d'Eastwood est parfaitement maîtrisée. Un bonheur de film.