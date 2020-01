4 star star star star star

Redécouvrir la grande Sigourney Weaver dans un de ses meilleurs rôles. Et en même temps approcher les gorilles des montagnes sur les pas de la primatologue Dian Fossey. Excellent biopic chevillé à son beau sujet, le film de Michael Apted reconstitue de manière on ne peut plus crédible l'expérience particulière de Fossey avec les grands singes de la forêt aux confins du Congo et du Rwanda. L'observation des gorilles, les semaines passées en leur compagnie, conduisant à un engagement pour la protection de l'espèce, un combat qui vaudra à la native de San Francisco de se faire assassiner le 26 décembre 1985... Le film est adapté des mémoires de la primatologue. Il est fidèle à son parcours, à son engagement, à son regard sur les êtres et sur la nature. En 2006, Sigourney Weaver est retournée dans la région du tournage pour les besoins d'un documentaire. Nombre de gorilles "partenaires" du film étaient encore en vie, une vingtaine d'années plus tard. Dian Fossey en aurait été heureuse, elle qui se battait pour eux.