3 star star star star star

Fiable, peu chère, facile d'utilisation et résistante aux intempéries, c'est l'une des armes les plus répandues au monde. Viêtnam, Afghanistan, Sierra Leone, Liban... La Kalachnikov a été de tous les conflits qui ont ébranlé la seconde moitié du XXe siècle. Ces 20 dernières années, le fusil d'assaut conçu par les Soviétiques en 1947 et adopté par l'Armée rouge deux ans plus tard s'est même faufilé dans les cités: 75 règlements de compte et 108 victimes en France en 2020, généralement relatifs aux stups et au business évidemment. Génération Kalach montre à quel point l'usage des armes à feu se banalise. Avec ses contacts dans le monde du banditisme, Jérôme Pierrat a pu se faufiler dans les quartiers chauds marseillais et filmer des gens qui d'habitude ne parlent pas mais qui, pour 60.000 euros, éliminent. Trafiquants en tous genres, flingueurs professionnels, expert en balistique, flics, procureur, armuriers et familles de victimes viennent étayer ce docu au ton sensationnaliste.