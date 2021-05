3 star star star star star

L'histoire d'Isaac Wright Jr. incarne bien, aux États-Unis, la surreprésentation des Noirs en milieu carcéral et la politique discriminatoire qui mine les systèmes policiers et judiciaires.

Accusé pour un crime qu'il n'a pas commis, ce gaillard désormais reconverti en politique a passé son temps en prison à étudier le droit et ses recours, à porter assistance juridique à ses codétenus, jusqu'à la révision de son procès et sa libération. Wright produit cette série largement inspirée de son histoire, en compagnie de Curtis "50 Cent" Jackson. D'essence procédurale, elle démarre alors qu'Aaron Wallace, derrière les barreaux, entame le long chemin vers la reconnaissance de son innocence. Le récit s'appuie énormément sur les qualités de ses acteurs et actrices pour délivrer une analyse systémique et tendue des inégalités raciales devant la loi. L'analyse pèche un peu par ses raccourcis, préférant imputer aux seuls intérêts individuels (cupidité, revanche) une responsabilité pourtant collective.