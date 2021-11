[à la télé ce soir] Fight Club

4 star star star star star

Peu de films contemporains ont eu l'impact de Fight Club. Impact direct d'un spectacle hautement percutant, mais aussi et peut-être surtout fort impact culturel et sociologique, tant le film de David Fincher devint "culte" et inspira certains comportements dans la vie réelle.

© TWENTIETH CENTURY FOX

Fight Club adapte avec une féroce efficacité le roman de Chuck Palahniuk, publié en 1996. C'est l'histoire de deux hommes, un technicien automobile (Edward... Fight Club adapte avec une féroce efficacité le roman de Chuck Palahniuk, publié en 1996. C'est l'histoire de deux hommes, un technicien automobile (Edward Norton) sans illusion, déçu par une existence monotone, sans relief, et un séduisant vendeur charismatique, anticonformiste (Brad Pitt). Ensemble, et après une bagarre aux effets libérateurs, ils vont créer un cercle clandestin, réunissant un public masculin que l'échange de coups soulage de leur vide existentiel... Cette histoire de violence rédemptrice, en marge de la société, suscite volontairement un évident malaise, captant une détresse palpable. Visionnaire et (toujours) troublant.