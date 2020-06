Les grands rassemblements musicaux de l'été ont été annulés mais la RTBF entend bien d'une manière ou d'une autre les faire vivre sur ses différents canaux et en télé.

Dispositif assez exceptionnel pour le Festival Musiq3: les 60 artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles initialement programmés pour l'événement se retrouveront au Studio 4 de Flagey pour une soirée spéciale et deux heures de surprises, de capsules thématiques et d'interventions inattendues. Présentée par Alex Vizorek et Caroline Veyt, la soirée se doublera d'un week-end thématique en radio. Le vendredi 26, de 18 à 23 heures, tous les artistes belges à l'affiche se produiront en solo, en duo ou sous la forme de petits ensembles. Tandis que samedi et dimanche, les émissions de Musiq3 se mettront au diapason pour retracer à coups de concerts emblématiques, d'anecdotes et d'interviews 270 heures de direct et neuf éditions. Des podcasts, des concours et une compilation best of complèteront le dispositif. L'occasion de vivre le festival de musique classique depuis votre salon...