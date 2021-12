3 star star star star star

Comment retrouver sa dignité après avoir tout perdu, lorsque la peur vous suit comme une ombre? L'histoire de Fatima est celle d'une mère courage, racontée avec une infinie pudeur.

Arrivée il y a 15 ans en Belgique pour prolonger un cursus universitaire en langue anglaise entamé à Oran, en Algérie, elle se retrouve piégée quelques mois plus tard dans un mariage qu'elle finira par fuir, son fils Redwane sous le bras. Sans papiers, sans existence officielle en Belgique, elle entame un parcours talonné par la peur permanente de l'expulsion, aidée peu à peu par les services sociaux de Liège. Aujourd'hui femme de ménage, elle élève seule un jeune fils passionné d'architecture et dessine pour elle et lui un horizon fait d'espoirs, de petites et grandes victoires. Le récit que Bernadette Saint-Remi propose dans une facture de reportage classique n'est pas l'énumération de galères et d'impasses. Mais bien celui de la persévérance d'une femme qui va défier les écueils pour une vie meilleure avec l'optimisme chevillé au corps.