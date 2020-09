4 star star star star star

Les frères Coen ont situé dans leur Minnesota natal ce polar humoristique délicieusement grinçant, devenu leur premier film culte deux ans avant l'encore plus formidable The Big Lebowski.

Frances McDormand, merveilleuse actrice et compagne à la ville de Joel, y incarne la cheffe de police d'un petit bourg rural près duquel des meurtres ont été commis. Derrière ces faits macabres, elle soupçonne les agissements d'un vendeur de voitures endetté (William H. Macy) ayant projeté l'enlèvement de sa propre épouse pour soutirer une rançon à son riche beau-père. Menée par une policière enceinte jusqu'aux yeux, flegmatique et futée, l'enquête réservera plus d'une surprise et d'un rebondissement... Le plaisir pris à la vision de Fargo est total, l'irrésistible drôlerie d'un humour très noir et décalé se mariant à une tendresse palpable envers l'héroïne, et à une consternation complice devant les maladresses fatales multipliées par de catastrophiques malfrats. Un pur régal, très attachant en plus!