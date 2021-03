[à la télé ce soir] Exotica

4 star star star star star

Du milieu des années 80 au milieu des années 90, Atom Egoyan fut l'un des jeunes cinéastes les plus passionnants et les plus novateurs.

© EGO FILM ARTS

Le Canadien d'origine arménienne était la coqueluche des festivals internationaux avec des films comme Family Viewing, Speaking Parts, The Adjuster, Calendar et cet Exotica qui allait lui apporte... Le Canadien d'origine arménienne était la coqueluche des festivals internationaux avec des films comme Family Viewing, Speaking Parts, The Adjuster, Calendar et cet Exotica qui allait lui apporter un succès commercial aussi vaste qu'inattendu. Le titre du film vient du lieu central de l'action. L'Exotica est un club dans lequel de jeunes danseuses s'exhibent pour un public essentiellement masculin. Christina (excellente Mia Kirshner) y danse en habits d'écolière, un numéro très prisé par Francis (Bruce Greenwood). Leur relation platonique -il est interdit de toucher les danseuses- mais intense révélera bien autre chose qu'une louche attraction pour une (fausse) nymphette... Complexe et fascinant, hypnotique et d'une grande richesse humaine, Exotica est le dernier grand film d'un Egoyan qui se perdra un peu, par la suite, dans des projets moins personnels.

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×