4 star star star star star

Une plongée dans l'Histoire récente et ce qu'elle a de plus terrifiant.

Dès 1991, l'éclatement de la Yougoslavie entraîne les premiers conflits armés sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Devant l'horreur de la situation, alors que l'opinion publique découvre a...

Dès 1991, l'éclatement de la Yougoslavie entraîne les premiers conflits armés sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Devant l'horreur de la situation, alors que l'opinion publique découvre avec effroi les atrocités perpétrées, le conseil de sécurité de l'ONU décide de créer un Tribunal pénal international. C'est un moment historique. Pour la première fois, les auteurs de tous bords de violations graves du droit humanitaire commises pendant un conflit vont être poursuivis et jugés. Tout en racontant les tenants et les aboutissants de la guerre, ce documentaire en deux parties de Lucio Mollica retrace les procès hors norme qui ont mis en lumière les charniers de Srebrenica, le rôle glaçant des Milosevic, Mladic et autre Karadzic dans les massacres. Alimenté par des juristes, des victimes et des bourreaux, il rappelle aussi le rôle des gouvernements européen et américain. Une plongée dans l'Histoire récente et ce qu'elle a de plus terrifiant.