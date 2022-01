3 star star star star star

Le documentaire raconte des gens qui craignent pour leur sécurité et leur avenir et un pays où il y a plus de magasins d'armes que de McDo.

Le 6 janvier 2021, des milliers de supporters de Donald Trump prennent d'assaut le Capitole dans un chaos indescriptible. "La plupart des manifestations de colère reposent sur la peur, analyse l'écrivain Russell Banks (De beaux lendemains). Et si vous voyez une partie de la population en rage, la première question à se poser, c'est de savoir ce qu'elle craint. Ce sont des gens bien au fond. Des gens fondamentalement humains et honnêtes. La plupart des personnages de mes romans auraient voté pour Trump. Je suis obligé de m'interroger. Ils ont peur, je crois, de n'avoir aucun pouvoir sur leur propre destinée. Que leur vie leur échappe." Nourri par un militant des droits civiques, un historien, un spécialiste de la ségrégation et quelques Américains comme les autres, Aux frontières de la violence raconte des gens qui craignent pour leur sécurité et leur avenir et un pays où il y a plus de magasins d'armes que de McDo. Plus de 60% des électeurs républicains continueraient de penser que les élections de 2020 étaient truquées.