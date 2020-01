3 star star star star star

"Un bon tir dans la cage thoracique. Voilà le poumon. La balle s'est logée ici. On a le foie. Et là les reins. Ce sont les abats les plus recherchés. On va les faire mariner dans de l'eau ou du lait et ce sera délicieux avec des rondelles de pommes et des oignons." Après quasiment neuf minutes de documentaire silencieux et contemplatif, un chasseur brise le silence. L'homme chasse depuis 200.000 ans. Le loup depuis deux millions d'années. Certains prétendent que c'est dans leur nature... Mais la chasse a-t-elle encore sa raison d'être? Quel rôle lui incombe-t-il? Comment préserver la place des animaux sauvages dans des paysages de plus en plus urbanisés? Comme organiser la cohabitation entre l'être humain et les autres espèces? Des Alpes au Canada, chasseurs, biologiste du gibier, propriétaire de forêt, chargé d'études pour la gestion du loup s'expriment. Ils parlent de plans d'abattage, de la pression des pouvoirs publics, de leur relation à l'animal... Un docu bien ficelé et joliment filmé.