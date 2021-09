4 star star star star star

Écrivain parmi les plus célèbres du XXe siècle, Ernest Hemingway a reçu le prix Nobel de littérature en 1954 pour Le Vieil Homme et la Mer et a écoulé en deux ans un million d'exemplaires de Pour qui sonne le glas. L'Américain n'en reste pas moins un auteur incompris.

Amateur de corrida, chasseur hors pair, buveur invétéré et séducteur devant l'éternel qui se suicida à 61 ans d'une balle dans la tête. Hemingway avait demandé qu'on analyse ses récits plutôt que les infractions de son existence mais comme il s'est nourri de ses propres failles pour créer une oeuvre aux allures d'autobiographie romancée, plonger dans ses mots, c'est inévitablement se pencher sur sa vie. Le documentaire de Virginie Linhart (qui s'est intéressée ces dernières années à Jeanne Moreau, Brigitte Macron ou encore Françoise Dolto) retrace l'existence de l'écrivain, du correspondant de guerre, de l'amateur de safari et de pêche au gros par le biais de ses grands amours. Des femmes qui ont partagé ses jours et ses nuits. Hemingway a été marié à quatre reprises. Il y a Elizabeth Hadley, avec laquelle il a découvert le Paris bohème des années 1920. Pauline Pfeiffer et ses relations haut placées, avec laquelle il s'est installé en Floride. Martha Gellhorn, sa propre rivale dans une Europe ravagée par la Seconde Guerre mondiale. Et enfin Mary Welsh, rencontrée en Angleterre, Cuba et le retour dans l'Amérique profonde. Passionnant et éclairant.