4 star star star star star

Une adaptation prestigieuse et soignée du roman d'Anne Rice, avec un casting de dingue (Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst...).

Premier roman de la longue et passionnante saga d'Anne Rice Chroniques des vampires, Entretien avec un vampire (paru en 1976) bénéficie d'une adaptation prestigieuse et soignée. Neil Jordan, le réalisateur irlan...

Premier roman de la longue et passionnante saga d'Anne Rice Chroniques des vampires, Entretien avec un vampire (paru en 1976) bénéficie d'une adaptation prestigieuse et soignée. Neil Jordan, le réalisateur irlandais de La Compagnie des loups et The Crying Game, offre une imagerie élégante et marquante aux vénéneuses aventures du dangereusement séduisant Lestat de Lioncourt, vampire qui offre l'immortalité à Louis de Pointe du Lac, jeune propriétaire terrien de La Nouvelle-Orléans, à la fin du XVIIIe siècle. Ces personnages sont interprétés par Tom Cruise et Brad Pitt, dans un casting de dingue où l'on retrouve aussi notamment Kirsten Dunst, Antonio Banderas et Christian Slater (remplaçant River Phoenix, tragiquement décédé avant le tournage). Les résonances sensuelles et même ouvertement sexuelles de l'univers d'Anne Rice sont bien présentes, même sur un mode atténué, dans un spectacle au charme décadent, fascinant, audacieux.