C'est une oeuvre unique, irréductible à tout classement. Un film d'une liberté folle et totale, d'un ton sans pareil et opérant une synthèse inédite entre humour (volontiers noir) et poésie.

Adapté d'un roman à mystère de l'écrivain écossais Joseph Storer Clouston, il raconte comment la visite d'un ecclésiastique soupçonneux (Louis Jouvet) chez son cousin pro... Adapté d'un roman à mystère de l'écrivain écossais Joseph Storer Clouston, il raconte comment la visite d'un ecclésiastique soupçonneux (Louis Jouvet) chez son cousin professeur de botanique mais aussi auteur de romans policiers (Michel Simon) va tourner au suspense potentiellement criminel, alimenté de quiproquos. Devant la caméra, des comédiens magnifiques, au sommet de leur art. Derrière, le tandem magique formé par Marcel Carné (réalisation) et Jacques Prévert (scénariste), entouré de collaborateurs de très haut talent (Alexandre Trauner aux décors, Eugen Schüfftan, Louis Page et Henri Alekan à la photographie). Semé de répliques cultes ("Moi j'ai dit "bizarre"? Comme c'est bizarre..."), un régal à savourer avec délice.

