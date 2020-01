3 star star star star star

"Il était timide. Il était candide. Il n'avait aucune élégance vestimentaire. Il était très drôle. Il récitait du Mallarmé avec l'accent suisse, faisait des tours de cartes et chantait des chansons", dit l'un. "Il ne faisait rien comme les autres. Il n'était en rien comme les autres. C'était un chevalier du Graal", affirme un autre. "Il était un petit peu distrait. Il a eu des feux à bord, des pannes d'oxygène, des pannes de moteur", avoue même un lieutenant. Écrivain, poète, aviateur, reporter, Antoine de Saint- Exupéry est devenu un mythe. Mais qui était-il vraiment? Le profil du Lyonnais est plus mystérieux qu'on l'imagine. Le documentaire d'Andrès Jarach (Modern Papa, El Gaucho...) raconte sa vie. Son enfance champêtre, aristocratique et désargentée. Il décrit l'auteur de Courrier sud et du Petit Prince, mais aussi le piètre aviateur, l'aventurier, l'homme à femmes, l'inventeur. Un tête en l'air, pas solitaire, qui a relevé les défis les plus fous et imaginé la bicyclette à voile comme première expérience de l'aviation...