Richard Brooks tire une adaptation remarquable du roman journalistique de Truman Capote.

Le 15 novembre 1959, la petite ville de Holcomb au Kansas était le théâtre d'un fait-divers affreux. Quatre membres d'une famille sans histoire étaient brutalement assassinés par deux jeunes voyous bientôt capturés, jugés et condamnés à mort. Quelques années plus tard, l'écrivain Truman Capote publiait un roman journalistique explorant toute l'affaire: In Cold Blood (De sang froid). Inaugurant un genre, le livre allait marquer son époque. Richard Brooks en tira très vite une adaptation en tout point remarquable. Tourné en noir et blanc intense, et en écran large comme pour faire la différence avec la télévision alors en plein boom, ce film-dossier retrace de manière implacable non seulement une enquête criminelle mais aussi, et peut-être surtout, le cheminement qui mène deux marginaux vers un crime sordide et vers une peine de mort que Brooks n'approuve pas plus que Capote. Les jeunes dévoyés sont joués par Robert Blake (qu'on reverra dans Lost Highway) et Scott Wilson (Hershel Greene dans The Walking Dead).