La bande dessinée de Ferri est le nouveau dessin animé au format court d'Arte.

Fin des années 50. Sa période de gloire est passée et Charles de Gaulle n'a pas encore été rappelé au pouvoir. Où est-il? Que fait-il? Selon Jean-Yves Ferri, le général, lassé par l'ingratitude des Français, a pris des vacances en bord de mer accompagné de son épouse Yvonne, de son aide de camp Lebornec et de son chien, Wehrmacht, qui pense tout haut avec un solide accent allemand. Sous le soleil, les pieds dans le sable, de Gaulle essaie d'écrire ses mémoires. Il accapare le micro du poste de secours, s'emballe en écrivant ses cartes postales, prend les Bigoudènes pour des mouettes et rêvasse en bronzant sur sa serviette. La bande dessinée de Ferri (qui a été choisi en 2011 par Uderzo et Hachette comme scénariste d'Astérix) est le nouveau dessin animé au format court d'Arte. Plus tendre, moins décapant que Silex and the City et Tu mourras moins bête, De Gaulle à la plage a beau égratigner le libérateur, il est aussi un peu trop franco-français.