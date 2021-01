4 star star star star star

Kevin Costner cumule sur ce très beau western les fonctions de producteur, de réalisateur et d'interprète principal.

Il incarne un officier nordiste qui choisit de gagner, une fois la guerre civile achevée, un avant-poste isolé aux confins de la présence blanche, face à des Sioux avec lesquels il va progressivement nouer des relations amicales. Au point de vouloir vivre à leurs côtés et d'épouser leur culture, leur mode d'existence... Adapté (remarquablement) du roman de Michael Blake, paru en 1988, Danse avec les loups offre un spectacle intense, visuellement superbe et d'une belle profondeur humaine. Cette déclaration d'amour à la culture des Native Americans a séduit un immense public tout autour du monde, et collectionné les récompenses avec un Ours d'argent au Festival de Berlin, trois Golden Globes et pas moins de sept Oscars (dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur)! L'acteur Costner s'y révélait derrière la caméra, réussissant un tour de force clairement inattendu.