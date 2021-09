4 star star star star star

Luchini, une fois de plus passionnant, emmène une distribution de haut vol où se révèle le jeune Umhauer, et où brille aussi Kristin Scott Thomas.

Professeur de lettres, Germain (Fabrice Luchini) remarque les textes d'un lycéen très doué. Très doué mais aussi monstre de voyeurisme, et qui prend pour source d'inspiration la vie et la famille d'un camarade de...

Professeur de lettres, Germain (Fabrice Luchini) remarque les textes d'un lycéen très doué. Très doué mais aussi monstre de voyeurisme, et qui prend pour source d'inspiration la vie et la famille d'un camarade de classe. Claude (Ernst Umhauer) et ses écrits raniment l'enthousiasme un peu éteint de l'enseignant. Mais se prendre au jeu de l'adolescent manipulateur pourrait se révéler fort périlleux... François Ozon affiche une belle et sobre maîtrise dans son adaptation de la pièce de Juan Mayorga Le Garçon du dernier rang. C'est en virtuose discret qu'il anime une intrigue à la fois grave et ludique, évoquant par endroits celle du sulfureux Théorème de Pasolini. Le suspense est prenant, l'émotion infiltre la cérébralité du (quasi-)thriller, le charme vénéneux opère. Luchini, une fois de plus passionnant, emmène une distribution de haut vol où se révèle le jeune Umhauer, et où brille aussi Kristin Scott Thomas.