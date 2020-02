4 star star star star star

Virgil Tibbs est officier de police, dans le nord des États-Unis, à Philadelphie. De passage à Sparta, dans le Mississippi, il se retrouvera impliqué dans une enquête suite au meurtre d'un industriel local. Nous sommes dans le sud profond, marqué par le racisme en cette fin des années 60. Et un Afro-Américain comme Virgil ne peut qu'y être suspect. Relâché sans un mot d'excuse après une arrestation et la découverte de sa qualité de policier, l'homme recevra l'ordre de son supérieur de rester sur place et de collaborer à l'enquête... En plus d'être un bon polar au suspense prenant, Dans la chaleur de la nuit nous plonge dans la réalité haineuse et poisseuse d'un pays encore en proie aux préjugés raciaux. Norman Jewison a inscrit son film dans le cadre de la lutte pour les droits civiques, en lui donnant une grande authenticité (dans les dialogues, entre autres). Sidney Poitier, le seul comédien américain noir devenu vedette à Hollywood en ces années- là, signe une interprétation d'une force mémorable.