3 star star star star star

Depuis son précédent documentaire, le remarquable Inkotanyi: Paul Kagame et la tragédie rwandaise, le documentariste français Christophe Cotteret a nourri et fondé dans le granit la nécessité d'aborder ses sujets dans la multip...

Depuis son précédent documentaire, le remarquable Inkotanyi: Paul Kagame et la tragédie rwandaise, le documentariste français Christophe Cotteret a nourri et fondé dans le granit la nécessité d'aborder ses sujets dans la multiplicité des points de vue, pour en rendre toute la complexité. Et la question du retour au pays des ex-djihadistes est une série de noeuds coulants que ce film s'applique à défaire patiemment, avec rigueur et non sans une certaine aridité. Les témoignages des principaux avocats de ces djihadistes en Tunisie, France, Belgique et Grande-Bretagne, ceux des familles et des magistrats antiterroristes sont rassemblés et dialoguent de manière à donner le plan le plus large possible sur une situation amorcée dès 2010-2011 et devenue critique. Notoirement en Belgique, où le sort des enfants emportés dans la tourmente est au coeur de diatribes funestes. Les questions juridiques, humanitaires, politiques, intimes, illustrées par des animations pédagogiques, sont traitées avec nuance et compassion, une denrée rare en ces temps polarisés.