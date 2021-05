3 star star star star star

En attendant le coup d'envoi du 74e festival de Cannes prévu cette année plus tard que d'accoutumée (il doit se dérouler du 6 au 17 juillet), Arte fait déjà à la Croisette les honneurs d'une programmation spéciale et d'un Court-Circuit.

Le magazine hebdomadaire du court métrage concocté par la chaîne franco-allemande propose cette semaine trois projets présentés l'an dernier. Palme d'or du court 2020, I Am Afraid to Forget Your Face de l'Égyptien installé à Bruxelles Sameh Alaa raconte un homme prêt à tout pour voir une nouvelle fois celle qu'il aime. Stéphanie du Courtraisien Leonardo Van Dijl suit la relation d'une championne de gymnastique de onze ans avec son entraîneur. Et L'Agneau de Dieu du Portugais David Pinheiro Vicente se penche sur la liquidation de l'animal pour les festivités catholiques locales. Ces prometteurs films de poche s'accompagnent d'entretiens avec les réalisateurs et d'une conversation avec un sociologue du sport.