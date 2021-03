4 star star star star star

1275 âmes, le roman de Jim Thompson à l'origine du film, se situait au Texas. Bertrand Tavernier et son coscénariste Jean Aurenche en transposent l'action dans l'Afrique coloniale française, à la fin des années 30.

Un policier de village, incarné par Philippe Noiret, y fait l'objet de mépris et de moqueries pour sa lâcheté, sa médiocrité. Rendu conscient par un supérieur (...

Un policier de village, incarné par Philippe Noiret, y fait l'objet de mépris et de moqueries pour sa lâcheté, sa médiocrité. Rendu conscient par un supérieur (Guy Marchand) de ce que l'on pense et dit de lui, il se transformera en assassin pour occire celles et ceux qui le tourmentent... Adapté d'un livre portant le numéro 1000 de la fameuse collection Série noire, Coup de torchon brille dans son tableau d'une société coloniale veule, hypocrite et meurtrière. Bénéficiant d'une interprétation de choix (Isabelle Huppert est là, Jean-Pierre Marielle et... Eddy Mitchell aussi), le film fut nominé aux César dans dix catégories... sans en remporter une seule.