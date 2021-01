2 star star star star star

Un docu décevant, qui se répète dans les images comme dans le contenu. Ou quand la RTBF pioche dans les Enquêtes exclusives de M6...

Paradis fiscal depuis que l'impôt sur le revenu y a été abandonné, Nashville vient de connaître une croissance économique sans précédent et possède le taux de chômage le plus bas de toutes les métropoles des États-U...

Paradis fiscal depuis que l'impôt sur le revenu y a été abandonné, Nashville vient de connaître une croissance économique sans précédent et possède le taux de chômage le plus bas de toutes les métropoles des États-Unis. Désormais surnommée Nashvegas, la capitale mondiale de la country est devenue une des villes les plus dynamiques et attractives d'Amérique. Emmanuelle Eyles et Pierre Maraval y croisent une jeune chanteuse qui rêve de devenir la nouvelle Taylor Swift, Kiefer Sutherland, qui après avoir sauvé le monde s'est lancé dans la country, ou encore John Oates, amateur de grosses bagnoles qui était entre Ray Charles et Bob Dylan pendant l'enregistrement de We Are the World. Country, rock et business raconte aussi la flambée des loyers, l'explosion du nombre de SDF, et rencontre des fermiers et les promoteurs immobiliers auxquels ils résistent. Un docu décevant, qui se répète dans les images comme dans le contenu. Ou quand la RTBF pioche dans les Enquêtes exclusives de M6...