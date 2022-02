[à la télé ce soir] Cosa Nostra, de Palerme à New York

3 star star star star star

Nicolas Bogaerts Journaliste

Indissociables de l'Histoire judiciaire, économique et des migrations aux États-Unis, la Cosa Nostra et son implantation de part et d'autre de l'Atlantique bénéficient ici d'un traitement synthétique en deux parties.

© AB productions

Il retrace l'épanouissement et les crises du crime organisé sicilien en Amérique, depuis les années 1870, quand l'extrême pauvreté arrache quatre millions d'Italiens à leur terre nata... Il retrace l'épanouissement et les crises du crime organisé sicilien en Amérique, depuis les années 1870, quand l'extrême pauvreté arrache quatre millions d'Italiens à leur terre natale, jusqu'aux années 1990, qui signent le déclin des grandes familles new-yorkaises. Le récit met en miroir quelques grandes figures américaines avec les agissements plus tentaculaires et les méthodes plus brutales de la mafia en Italie. Sans grandes révélations, privilégiant certaines thématiques (la drogue) au détriment d'autres (les liens avec le grand patronat), le documentaire se contente de surfer sur les lignes de faîte d'une Histoire déjà bien balisée. Nourri de somptueuses archives et d'interventions d'un large éventail de repentis, ex-flics ou historiens, son propos vulgarisateur, loin d'être dénué d'intérêt, n'en paraît que plus ténu.