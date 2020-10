4 star star star star star

Le cinéma de genre made in USA nous réserve encore et toujours quelques belles surprises. Surtout quand y souffle un vent d'auteurisme bien compris (c'est-à-dire sans nombrilisme aucun).

La preuve encore avec ce Comancheria où le... Britannique David Mackenzie investit avec bonheur les espaces du Texas profond pour y réussir un subtil et attachant mélan...

La preuve encore avec ce Comancheria où le... Britannique David Mackenzie investit avec bonheur les espaces du Texas profond pour y réussir un subtil et attachant mélange de polar, de western et de film de "casse". Nous suivons deux frères, Toby et Tanner Howard (Chris Pine et Ben Foster), dont la mère est morte et qui veulent éviter de voir saisir la ferme familiale. Leur solution? Braquer plusieurs succursales d'une même banque: celle qui menace leur héritage. Mais un Texas Ranger à la veille de la retraite (le formidable Jeff Bridges) sera bientôt sur leur piste... Avec son atmosphère bien rendue, ses personnages à la fois drôlement décalés et émouvants, Comancheria séduit et captive, suscitant une empathie profonde.