4 star star star star star

L'immense Michael Mann maîtrise à merveille un film noir et nocturne, férocement percutant et captivant de bout en bout.

Los Angeles, la nuit. Un chauffeur de taxi (Jamie Foxx) prend en charge un client (Tom Cruise) qui lui dit devoir faire cinq étapes et donc autant de courses successives. Une bonne affaire en perspective mais un cauchemar en devenir. Car la première personne visitée par le client tombera bientôt du haut de son immeuble et atterrira sur le toit du taxi! C'est en fait un tueur à gages qu'a embarqué Max. Et ses cinq rendez-vous sont probablement autant de victimes à éliminer. La nuit s'annonce longue pour le chauffeur et son très dangereux passager... Russell Crowe était le premier acteur envisagé pour le rôle de Vincent, le tueur glacial et implacable. Mais lassé des retards pris par la production, il abandonna le projet, laissant la place à un Tom Cruise qui s'avère très convaincant face à un excellent Jamie Foxx. Derrière la caméra, l'immense Michael Mann maîtrise à merveille un film noir et nocturne, férocement percutant et captivant de bout en bout.