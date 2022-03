3 star star star star star

Canicules, incendies, inondations... Sans réduction drastique de nos émissions de CO2, c'est une planète de plus en plus invivable qui nous attend. Nous, nos enfants et les enfants de nos enfants. On continue pourtant à foncer droit dans le mur.

Incapables de ralentir et encore moins d'actionner le frein à main. Pourquoi, devant le danger, a-t-on tendance à mettre la tête dans le sable? Qu'est-ce qui nous empêche d'agir, d'opérer les bons choix, ceux de la raison? Le documentaire de Raph...

Incapables de ralentir et encore moins d'actionner le frein à main. Pourquoi, devant le danger, a-t-on tendance à mettre la tête dans le sable? Qu'est-ce qui nous empêche d'agir, d'opérer les bons choix, ceux de la raison? Le documentaire de Raphaël Hitier explore les méandres de ce cerveau qui refuse de voir la réalité en face. Il dévoile les mécanismes psychiques et cérébraux qui nous aveuglent, nous paralysent et nous poussent à faire l'autruche. Il se demande aussi quelles ressources mentales nous permettent d'y faire face et comment sortir de cette inertie collective. Psychologue en sciences cognitives, psychologue environnementaliste et autres neuroscientifiques évoquent le décalage temporel entre les causes, les actes et les effets ou encore notre croyance en la puissance du génie humain. Il décortique surtout les biais cognitifs qui entravent notre jugement et poussent notre cerveau à s'arranger avec la réalité. Celui d'optimisme qui amène à minimiser l'impact négatif d'un événement. Celui de la confirmation qui fait que, sans le savoir, on a tendance à oublier les messages qui contrarient nos convictions. Intéressant et fort didactique.