43 ans après sa naissance, l'album reste l'une des pierres angulaires et l'un des disques les plus décapants du punk.

Le 28 octobre 1977 sort au Royaume-Uni le seul et unique album des Sex Pistols. Une tornade punk qui va souffler sur le pays, s'attaquant sauvagement à l'establishment, à la monarchie britannique et à l'industrie du disque. Never Mind the Bollocks, Here's The Sex Pistols reste, 43 ans quasiment jour pour jour après sa naissance, l'une des pierres angulaires et l'un des disques les plus décapants du punk. La série documentaire britannique Classic Albums qui a notamment décortiqué la fabrication du Transformer de Lou Reed et la genèse du Nevermind de Nirvana, se penche avec Johnny Rotten, Paul Cook, Steve Jones, Glen Matlock et Malcolm McLaren sur les secrets plus nécessairement bien gardés du bruyant chef-d'oeuvre. La rupture de contrat avec EMI, le remplacement de Matlock par Sid Vicious, le concert pour le jubilé de la reine interrompu par la police... Anarchy in the UK.