Enregistré en France, au château d'Hérouville, après une expérience aussi expéditive que malheureuse en Jamaïque, c'est un peu son classique. Son Pet Sounds, son Sergent Pepper. En 1973, Elton John sortait son septième et plus célèbre album studio. Avec ses tubes, sa pochette hommage au Magicien d'Oz et son Candle in the Wind dédié à Marilyn Monroe. Juste avant de se pencher sur le Black Album de Metallica et le Transformer de Lou Reed, la série documentaire Classic Albums décortique l'incontournable Goodbye Yellow Brick Road. Il le replace dans son contexte, lève le voile sur sa fabrication et révèle les origines et l'histoire des chansons: Saturday Night's Alright for Fighting, l'hommage au cow-boy Roy Rogers ou encore le plus rock Bennie and the Jets. La pop star à l'impressionnante collection de chapeaux et de lunettes, son alter ego Bernie Taupin, les musiciens et producteurs qui y ont participé alimentent cet agréable making-of.