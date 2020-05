3 star star star star star

Le 11 octobre dernier, à 81 ans, elle était menottée sur les marches du Capitole pour manifestation illégale alors qu'elle interpellait pacifiquement les pouvoirs publics sur le changement climatique. Fille d'Henry, soeur de Peter et tante de Bridget, Jane Fonda baigne dès son plus jeune âge dans le milieu du 7e art. Mais ce n'est pas la dynastie que raconte Florence Platarets. Plutôt une personnalité forte, libre et intelligente, qui fut de tous les combats. Droits civiques, Viêtnam, nucléaire... Une femme moderne aux multiples facettes. Égérie, icône féministe, militante écologiste et même prof de fitness quand elle se lance dans la production de cassettes pour l'aérobic... Archives et extraits de films défilent sur une musique décalée. Habilement monté, dépourvu de voix-off et pas très bavard, ce 52 minutes revient sur sa rencontre avec René Clément et Roger Vadim, le tournage de Barbarella et son engagement politique (Nixon l'a critiquée, des vétérans ont brûlé ses posters). Il évoque aussi les relations compliquées qu'elle entretenait avec son père et le suicide de sa mère, alors qu'elle n'avait que douze ans...