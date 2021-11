3 star star star star star

Terrifiante autant que fascinante, la série HBO qui raconte par le menu la catastrophe survenue le 22 avril 1986 à la centrale nucléaire de Tchernobyl, en expose les facteurs et les conséquences jusqu'à la nausée.

Du moins, avec une intensité suffocante et un sens redoutable du détail. Dans un régime soviétique sur le déclin, l'accident qui a fait exploser le réacteur de cette centrale située à quelques kilomètres de Kiev, en Ukraine, a mis en danger la population avoisinante -à commencer par la chaîne de secours qui, dès les premières heures, a couru à une mort certaine- et révélé une gestion publique et politique particulièrement funeste. Musique, images et casting concourent à donner à la série ses accents d'horreur et à exprimer l'absurdité d'un régime recroquevillé sur ses failles et l'image qu'il se devait de rendre au monde. Même s'il est possible de reprocher des éléments de caricature dignes d'une oeuvre de la guerre froide, l'emploi univoque de l'anglais et quelques images trop gores, la reconstitution historique fait oeuvre de grande démonstration.