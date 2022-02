Présidée par Danièle Thompson et présenté par Antoine de Caunes, la 47e édition des César espère redorer un peu le blason.

Marquée en 2020 par le prix de meilleur réalisateur remis à Roman Polanski pour J'accuse et le départ en pleine retransmission de l'actrice Adèle Haenel, la Cérémonie des César avait débouché l'an dernier sur un flop d'audience et un happening pro-intermittents du spectacle de Corinne Masiero (Capitaine Marleau) qui s'était complètement dénudée sur scène alors qu'elle remettait le prix du meilleur costume. Présidée par la réalisatrice et scénariste Danièle Thompson (La Bûche, Fauteuils d'orchestre, Cézanne et moi...) et présenté par Antoine de Caunes qui a été pour la dernière fois maître de cérémonie en 2013, la 47e édition espère redorer un peu le blason. La Belgique sera relativement bien représentée, et surtout par sa délégation féminine. Virginie Efira est nommée dans la catégorie meilleure actrice pour Benedetta tandis que Salomé Dewaels concourra dans la catégorie meilleur espoir féminin et Cécile de France dans la catégorie meilleur actrice dans un second rôle. Toutes deux pour Illusions perdues de Xavier Giannoli.